Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sağlık alanındaki önemli projeleri hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Rektör Yaşar, Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile ilgili sürecin son aşamasına gelindiğini ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat onayının alındığını müjdeledi.

RUHSAT ONAYI ALINDI

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Bozok Üniversitesi’nin sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini belirterek, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin açılış hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli tüm izinlerin alındığını vurgulayan Yaşar, hastanenin, üniversitenin diş hekimliği eğitimine ve bölgedeki sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

2024-2025 yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte hastane açılışının da gerçekleştirileceğini belirten Rektör Yaşar, bu adımın üniversite için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

“SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Prof. Dr. Evren Yaşar, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin, bölgedeki sağlık hizmetlerine büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, “Diş Hekimliği Fakültemizin ruhsat süreci tamamlandı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onayımızı aldık. Hastanemiz, hem eğitim hem de hizmet açısından önemli bir merkez olacak. Okulların açılışıyla birlikte hastanemizin de kapılarını açarak, hem öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkanı sunacağız hem de bölge halkına sağlık hizmeti vermeye başlayacağız” dedi.

Bu hastanenin, Yozgat ve çevresindeki diş sağlığı hizmetlerine erişimi artıracak olmasının yanı sıra, Bozok Üniversitesi’nin sağlık alanındaki konumunu güçlendireceği vurgulandı. Üniversitenin bu projeyle, hem akademik alanda hem de toplumsal sağlık hizmetlerinde önemli bir adım attığı ifade edildi.