"Türk somonu" adıyla bilinen bu balıklar, Norveç somonuna ciddi bir rakip olarak öne çıkıyor.

"BOZKIRDA OLMAZ DENİLENİ BAŞARDIK"

Yozgatlı balıkçı Adnan Yılmaz, bölgedeki somon üretiminin başarısını şu sözlerle özetliyor: "Yozgat’ta bozkırın ortasında olmaz denileni başardık. Burada ürettiğimiz Türk somonları, Avrupa'nın seçkin sofralarını süslüyor. Ürettiğimiz somonlar, tadı ve lezzeti açısından Norveç somonuyla yarışıyor."

Yılmaz, Çekerek Barajı’nda başlayan bu projenin, Türk somonunun dünya pazarında önemli bir yer edinmesine katkı sağladığını belirtiyor. Yıllık üretim kapasitesini 150 tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Şu an için kapasitemiz 60 ton civarında, ancak yeni projelerle bu kapasiteyi artırıyoruz. Hedefimiz, daha fazla somon üretip ihracatımızı genişletmek" dedi.

BARAJDAN AVRUPA'YA UZANAN YOLCULUK

Çekerek Barajı’nda kurulu beş işletmeden sadece bir tanesi, yıllık 10 ila 20 ton alabalık üretimi gerçekleştiriyor. Toplamda ise barajdan yılda yaklaşık 3 bin ton alabalık elde ediliyor. Bu balıklar, belirli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki somon yetiştiriciliği tesislerine sevk ediliyor. Karadeniz’de olgunlaşan somonlar, daha sonra "Türk somonu" olarak 36 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Yetiştirilen alabalıklar, yaz aylarında henüz 3 gram ağırlığındayken kafeslere bırakılıyor. Bir yıl içinde 3-4 kilograma ulaşan bu balıklar, somon olarak işlenmek üzere Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor. Adnan Yılmaz, bu yıl gönderilen somonların geçen yıl Mayıs ayında kafeslere yerleştirildiğini belirterek, "Şu anda 3-4 kilogram ağırlığındaki balıklarımızı Karadeniz’e gönderiyoruz. Barajımızda hem alabalık hem de somon yetiştiriyoruz. Sezonun son somonlarını göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACATIN ARDINDAKİ SÜREÇ

Çekerek Barajı'ndan toplanan somonların denize sevkiyatı, özel tırlarla gerçekleştiriliyor. Karadeniz’deki işleme tesislerine ulaşan somonlar, burada işlenip paketlendikten sonra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İşlenen somonlar, Yozgat’ın ortasından başlayarak Avrupa’nın farklı ülkelerine uzanan bir yolculuğa çıkıyor.

TÜRK SOMONU DÜNYA PAZARINDA

Yozgat’ta üretilen Türk somonları, 36 farklı ülkeye ihraç edilerek dünya pazarında kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Norveç somonuna rakip olarak gösterilen bu balıklar, lezzet ve kalite açısından büyük beğeni topluyor. Adnan Yılmaz, "Bu yılın son somonlarını gönderdik. Başarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" diyerek, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşacaklarının altını çizdi.

Çekerek Barajı’nda yapılan bu üretim, Yozgat’ın balıkçılık alanında da adını duyurmasına olanak sağlıyor. Avrupa'ya ihraç edilen Türk somonları, Türkiye'nin su ürünleri ihracatındaki başarısının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor.