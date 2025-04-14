Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Yozgat-Boğazlıyan İl Yolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

12 Nisan 2025 tarihinde yapılan denetimlerde, trafik kazalarının önlenmesi, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı ile çocuk koruyucu emniyet tertibatı kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, trafik güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanarak, tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermesi gerektiği hatırlatıldı.