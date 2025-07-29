Yozgat Boğazlıyan Kayseri Kaç Kilometre?

Yozgat Boğazlıyan Kayseri arası yolculuk yaklaşık olarak 82 Kilometre mesafededir.

Yozgat Boğazlıyan Kayseri Arası Kaç Saat?

Yozgat Boğazlıyan Kayseri arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 51 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Boğazlıyan Kayseri Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat Boğazlıyan ile Kayseri arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 82 Kilometrelik Yozgat Boğazlıyan Kayseri mesafesi için 5,3 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 273 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 4,9 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 264 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 6.4 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 168 ₺ olacaktır.