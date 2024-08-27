"Yozgat Blues," 6 Aralık 2013 tarihinde seyircilerle buluştu ve o zamandan beri birçok ödülün sahibi oldu. Film, Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olarak, müzik ve insan ilişkilerini derinlemesine işleyen etkileyici bir hikâyeye sahip.

Film, 58 yaşındaki Yavuz'un, 1970'lerin popüler şarkılarını bir alışveriş merkezinde seslendirmesiyle başlar. Ancak Yavuz'un müzik kariyeri geçmişteki parlak günlerini geride bırakmıştır. Şu anda bir belediye müzik kursunda ders vermekte olan Yavuz, burada 30 yaşındaki öğrencisi Neşe ile yakınlaşır. Neşe'nin yaşamı da pek parlak değildir; geçimini marketlerde tanıtım yaparak sağlamaktadır.

Yavuz, alışveriş merkezinde daha fazla para kazanmak istediğinde bu talebi müdürü tarafından reddedilir. Bunun üzerine Yavuz, Yozgat'ta bir gazinoda şarkıcı arandığını öğrenir ve Neşe'yi de yanına alarak bu işe yönelir.

İkili, Yozgat'ta başladıkları işte beklediklerinin aksine zorluklar yaşar. Bu süreçte, Yozgatlı 30 yaşındaki berber Sabri ile tanışan Neşe, Sabri ile duygusal bir yakınlaşma yaşar.

Film, Neşe'nin hayatına giren iki erkekten hangisini seçeceği etrafında gelişir. "Yozgat Blues," sadece dokunaklı bir hikâye sunmakla kalmaz, aynı zamanda bir dizi prestijli ödül kazanmıştır. Bu ödüller arasında Varşova Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Ercan Kesal), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Tansu Biçer), En İyi Yönetmen (Mahmut Fazıl Coşkun) ve Film-Yön En İyi Film Ödülü bulunmaktadır. Ayrıca, 32. İstanbul Film Festivali'nde Ercan Kesal'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü verilmiş ve 4. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen ve Siyad ödülü kazanarak Türk sinemasının önemli bir yapıtı olarak öne çıkmıştır.

OYUNCULAR:

Yavuz: Ercan Kesal

Neşe: Ayça Damgacı

Sabri: Tansu Biçer

Kamil: Nadir Sarıbacak

Sadettin Usta: Kevork Malikyan