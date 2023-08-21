Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bu yıl uluslararası düzeyde yarışların ilki sondan eksiltme yarışlarıyla şehir merkezinde gerçekleştirildi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda belirlenen parkurda sporcular, derece yapabilmek için ter döktü. Piknikçilerin arasından geçip, dağlık alanlarda pedal çeviren bisikletçiler çamlığın eşsiz manzarası eşliğinde yarışmanın mutluluğunu yaşadı.

Yarışmalarda sonunda, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, ORAN Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen, kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Yarışları sorunsuz bir şekilde tamamlamanın verdiği mutluluğu dile getiren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bizler bu güzellikleri görünce bu şehre katılan dinamizmi, bu heyecanı yaşayınca bu yarışmaları sadece il merkezimizde 2 gün değil, federasyonumuzla anlaşabilirsek bu yarışları diğer ilçelerimize yayıp önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Komiseri Gürol Çay da, Yozgat’taki dağ bisikleti yarışının ikinci kez yapıldığını belirterek, "Muhteşem bir parkur, çok güzel bir doğa, bu yarışa katkısı olan valilik, belediye, il spor müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı’na çok teşekkür ediyorum. Dilerim bu yarışlar uzun süre daha devam eder her sene biz de geliriz. Parkurdan yarışmacılar da çok memnun. Türkiye’de her yer sıcaktan kavrulurken, biz burada serin bir havada yarış yapıyoruz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yarışlara Ankara’dan katılan sporculardan Enes Çelebi ise, "Yozgat'taki bisiklet parkuru ormanın içinde çok güzel bir parkur, havası temiz bol oksijenli. Yozgat'a yakışır bir yerde seçilmiş. Zorlu ve eğlenceli bir parkur, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi. İHA