Doğu Anadolu Bölgesi’nin en eski şehirlerinden biri olan Bingöl tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bingöl isminden önce şehir 1945 yılına kadar Çapakçur olarak anılmıştır.

Güneyde Diyarbakır, batıda Tunceli ve Elazığ, kuzeyde Erzurum ve Erzincan ve doğuda Muş illeriyle komşu olan Bingöl’ün 7 adet ilçesi vardır.

Termal suları ve yüzen adası ile ilgi çeken Bingöl, güneşin doğuşunun en muhteşem haliyle izlendiği dünya üzerindeki sayılı yerlerden biridir.

Kale Tepesi’nden izlenen Bingöl Dağı manzarası, özellikle gün doğumunda eşsiz ve muhteşemdir.

Özel Araç ile Yolcukta;

Yozgat ili ve Bingöl ili arası ortalama 9 saat 5 dakika sürüyor. Kayseri – Malatya üzerinden 720 km’dir.

Otobüs İle Yolcukta;

Yozgat - Bingöl arasında otobüs seferi bulunamamaktadır.

Ulaşım için, Ankara – Bingöl seferini tercih edebilirsiniz.

Ankara – Bingöl ulaşım fiyatı ise;

1 bin 600 TL – 1 bin 800 TL fiyata ulaşım sağlayabilirsiniz.