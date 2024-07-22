Yozgat Bilime Doyacak

Bozkırda Bilim Var şenliğinin 2’ncisi ekim ayında Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek.

TUBİTAK 4007-B Ölçekli Bilim Şenliği 10-11-12 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek.

TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı B (Orta) Ölçekli Kategorisinde Türkiye genelinde yapılan 35 başvurudan 9 proje destek almaya hak kazandı. Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yapılan başvuruda yürütücülüğünü Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Figen Kasap'ın yaptığı, uzman olarak Mehrican Çakıroğlu ve Mevlüde Çağlayan'ın görev aldığı “Bozkırda Bilim Var 2” projesi desteklenen projeler arasında yer aldı.

Müdürlük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı B (Orta) Ölçekli Kategorisinde Türkiye genelinde yapılan 35 başvurudan 9 proje destek almaya hak kazanmıştır. Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yapılan başvuruda yürütücülüğünü Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Figen Kasap'ın yaptığı, uzman olarak Mehrican Çakıroğlu ve Mevlüde Çağlayan'ın görev aldığı ‘Bozkırda Bilim Var 2’ projesi desteklenen 9 proje arasında yer almıştır. İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Selçuk Doğandemir, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdülkadir Koyuncu'nun desteğiyle hazırlanan projemiz 10-11-12 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu değerli projenin hazırlanmasında emek veren tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve tüm halkımızı bilim fuarımıza davet ediyoruz” denildi.