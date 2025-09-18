Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmenler, eğitim ve öğretim süreçlerine dair düşüncelerini ve beklentilerini dile getirdi. Eğitim camiasının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve yeni döneme dair planlamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şerefli, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin fedakârlığının ve gayretinin eğitimin kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Eğitim Bir Sen olarak her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını ifade eden Şerefli, şu değerlendirmede bulundu: “Öğretmenlerimizin özverisi, ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Bizler de sendika olarak onların yanında olmaya, sorunlarını dile getirmeye ve çözüm için gayret göstermeye devam edeceğiz. Eğitimde başarı, ancak öğretmenlerimizin motivasyonu ve emeğiyle mümkündür.”

Merkezde yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Şerefli, “Merkez Müdürümüz Sayın Abdulkadir Koyuncu Bey’e ve meslektaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür buluşmalar, hem dayanışmayı artırıyor hem de eğitimin kalitesine katkı sağlıyor” dedi.