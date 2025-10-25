İŞKUR üzerinden bildirilen son dakika duyurusunda 47 ilde belediyelere personel işçi ve memur alımı yapılacağı bildirildi.

Kurum dışı kamu işçisi alımı, belediyelerin kendi şirketleri (örneğin: BELTAŞ, İZELMAN, ANFA, BURULAŞ gibi) üzerinden yapılan alımlardır.

İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları, kamu güvencesi altında çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat veriyor. Özellikle belediyeler bünyesinde farklı meslek gruplarında açılan ilanlar, hem istihdamı artırıyor hem de yerel hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlıyor.

Başvuru Genel Şartları

KPSS puan şartı aranmadan uygulanan personel alımları için detaylar netleşmeye başladı. İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şöyle:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli)

İlan edilen kadro için gerekli eğitim ve belge şartını taşımak

Belediyenin belirttiği il veya ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak (bazı ilanlarda yerel ikamet şartı aranabiliyor)

Bazı kadrolar için ek nitelikler de aranabilir. Örneğin; şoför pozisyonu için SRC belgesi, güvenlik görevlisi kadrosu için özel güvenlik kimlik kartı, teknisyen kadrosu için ilgili alanda meslek lisesi diploması gibi belgeler istenebilir.

Hangi İllerde Alım Var?

İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alım ilanları kısmından yayınlanan resmi duyuruda işe alınacakların istihdam edileceği illere şu şekilde yer verildi:

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Manisa

Aydın

Eskişehir

Bilecik

Bolu

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Ankara

Kütahya

Afyon

Denizli

Muğla

Isparta

Antalya

Konya

Aksaray

Mersin

Adana

Osmaniye

Hatay

Yozgat

Amasya

Samsun

Kahramanmaraş

Ordu

Tokat

Rize

Artvin

Ardahan

Erzurum

Ağrı

Hakkari

Diyarbakır

Siirt

Van

Sivas

İşe alınacakların istihdam edileceği bazı kadrolar şöyle:

Temizlik personeli

Şoför (B ve C sınıfı ehliyetli)

Zabıta destek elemanı

Park ve bahçe bakım işçisi

Büro memuru

Güvenlik görevlisi

İtfaiye destek personeli

Teknisyen / Usta yardımcısı

Aşçı ve aşçı yardımcısı

Beden işçisi (genel)

Öğretmen

Mühendis

Teknik personel

Sekreter

Düz işçi

Çağrı merkezi personeli

Çaycı

Bu kadroların yanı sıra daha birçok pozisyon için eleman alımları yapılıyor.

İlanlara başvurular belediyeler ve belediyelerin kamu şirketleri üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin süresi içinde müracaatını yapması gerekiyor.