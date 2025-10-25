İŞKUR üzerinden bildirilen son dakika duyurusunda 47 ilde belediyelere personel işçi ve memur alımı yapılacağı bildirildi.
Kurum dışı kamu işçisi alımı, belediyelerin kendi şirketleri (örneğin: BELTAŞ, İZELMAN, ANFA, BURULAŞ gibi) üzerinden yapılan alımlardır.
İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları, kamu güvencesi altında çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat veriyor. Özellikle belediyeler bünyesinde farklı meslek gruplarında açılan ilanlar, hem istihdamı artırıyor hem de yerel hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlıyor.
Başvuru Genel Şartları
KPSS puan şartı aranmadan uygulanan personel alımları için detaylar netleşmeye başladı. İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şöyle:
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli)
İlan edilen kadro için gerekli eğitim ve belge şartını taşımak
Belediyenin belirttiği il veya ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak (bazı ilanlarda yerel ikamet şartı aranabiliyor)
Bazı kadrolar için ek nitelikler de aranabilir. Örneğin; şoför pozisyonu için SRC belgesi, güvenlik görevlisi kadrosu için özel güvenlik kimlik kartı, teknisyen kadrosu için ilgili alanda meslek lisesi diploması gibi belgeler istenebilir.
Hangi İllerde Alım Var?
İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alım ilanları kısmından yayınlanan resmi duyuruda işe alınacakların istihdam edileceği illere şu şekilde yer verildi:
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
Eskişehir
Bilecik
Bolu
Düzce
Zonguldak
Bartın
Kastamonu
Ankara
Kütahya
Afyon
Denizli
Muğla
Isparta
Antalya
Konya
Aksaray
Mersin
Adana
Osmaniye
Hatay
Yozgat
Amasya
Samsun
Kahramanmaraş
Ordu
Tokat
Rize
Artvin
Ardahan
Erzurum
Ağrı
Hakkari
Diyarbakır
Siirt
Van
Sivas
İşe alınacakların istihdam edileceği bazı kadrolar şöyle:
Temizlik personeli
Şoför (B ve C sınıfı ehliyetli)
Zabıta destek elemanı
Park ve bahçe bakım işçisi
Büro memuru
Güvenlik görevlisi
İtfaiye destek personeli
Teknisyen / Usta yardımcısı
Aşçı ve aşçı yardımcısı
Beden işçisi (genel)
Öğretmen
Mühendis
Teknik personel
Sekreter
Düz işçi
Çağrı merkezi personeli
Çaycı
Bu kadroların yanı sıra daha birçok pozisyon için eleman alımları yapılıyor.
İlanlara başvurular belediyeler ve belediyelerin kamu şirketleri üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin süresi içinde müracaatını yapması gerekiyor.