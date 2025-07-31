Yozgat Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı Çamlık Milli Parkı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden Yangın Önlemi1

Belediye Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İklimlendirme Müdürlüğü ve İşletme İştirakler Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, yangına sebep olabilecek cam şişe ve diğer atıklar toplandı.

Belediyeden Yangın Önlemi3

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Belediye yetkilileri, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte milli parktaki yangın riskine dikkat çekerek, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklamada, hem doğal yaşamın korunması hem de olası yangınların önlenmesi amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: Alpaslan Demir