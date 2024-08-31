Yozgat Belediyesi, spor faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla yeni bir sosyal proje başlattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 yaşından 66 yaşına kadar tüm vatandaşlar için ücretsiz tenis kulübü hizmete sunulacak.

“Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü” adıyla açılacak olan bu tesis, hem çocuklar hem de yetişkinler için spor yapma imkanı sağlayacak. Proje kapsamında, 26 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında ön kayıtlar alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Gençlerimizden yaşlılarımıza kadar herkese spor yapma imkanı sunan bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Tenis, artık Yozgat’ta herkesin ulaşabileceği bir spor olacak” ifadesine yer verildi.

Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyenler için detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 0546 636 07 05 numaralı telefona başvurulabileceği belirtildi.