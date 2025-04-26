2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, A ve B bloklardan oluşacak toplam 95 adet 2+1 konut ve işyeri inşa edilmesi planlanıyor.

İhale konusu arsa, merkez ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi 2. Mıntıka mevkiinde bulunuyor. Söz konusu alan, imar planında "ticaret + konut alanı" olarak belirlenmiş olup, 1,60 emsal değerine ve 30,50 metre maksimum yapı yüksekliğine sahip.

İHALE 7 MAYIS’TA YAPILACAK

İhale, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Katılmak isteyen firmaların ihale dosyalarını en geç 6 Mayıs 2025 saat 17.00’ye kadar Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Muhammen bedel 230 milyon 221 bin 400 lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 6 milyon 906 bin 642 lira olarak açıklandı. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin kanuni ikametgah, ticaret odası kaydı, imza sirküleri ve iş deneyim belgeleri gibi şartnamede belirtilen belgeleri sunmaları gerekiyor.

DENEYİM ŞARTI VE TEKNİK PERSONEL ZORUNLULUĞU

İhaleye katılacak firmalardan, son 15 yıl içerisinde benzer nitelikteki işlerde deneyime sahip olduklarını belgelemeleri bekleniyor. Ayrıca, iş süresince şantiyede en az bir inşaat mühendisi veya mimar bulundurulması şart koşuluyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde günlük bin lira ceza uygulanacağı bildirildi.

İhale süresi, yer tesliminden itibaren 24 ay olarak belirlendi. İstekliler, 10 bin lira karşılığında ihale şartnamesini Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

Yozgat Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi belirlemekte serbest olduğunu ilan etti.