Yozgat Belediyesi tarafından işletilen kapalı otoparkta, yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte önemli bir değişikliğe gidildi. Otoparkın giriş ve çıkış sistemleri daha kapsamlı ve güvenilir hale getirilirken, ödeme yöntemlerinde de modern bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Kapalı otopark kullanıcıları, otopark hizmetlerinden faydalanırken yalnızca kredi kartı ile ödeme yapabilecekler. Bu yeni sistem, nakit kullanımını ortadan kaldırarak hem kullanıcılar hem de işletme açısından daha güvenli ve pratik bir ödeme süreci sunuyor.

Belediye Başkanı Kazım Arslan teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet sunmak için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Yeni otomasyon giriş ve çıkış sisteminin devreye girmesiyle birlikte otopark hizmet kalitesi artacak ve kullanıcı memnuniyeti en üst düzeye çıkacak. Yapılan bu yenilikle birlikte, hem güvenlik hem de hizmet hızında önemli bir artış sağlanacak. Yeni ödeme sistemine geçiş sürecinde kullanıcıların herhangi bir zorluk yaşamaması için otopark girişinde ve çıkışında bilgilendirme panoları yerleştirilmiş durumda. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına bu tür yenilikler devam edecek ve teknolojinin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.