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Yozgat Belediyesi ekiplerinin Medrese Mahallesi İstiklal Sokak’ta bulunan bir iş yerinin girişine kaldırım üzerini kapatacak şekilde merdiven yapmaya başlaması sokaktaki diğer esnafların tepkisine neden oldu.

Sabah saatlerinde gazetemize ulaşan esnaflar, sokaklarında bulunan bir iş yerine belediye ekiplerince kaldırımı kapatacak şekilde merdiven yapıldığını ifade ettiler.

Kaldırımın bir kısmını kapatan merdiven çalışmasının yayaların kaldırım geçişine engel olacağını söyleyen esnaflar, estetikten yoksun bu çalışmanın durdurulması için şikayetlerini belediyeye ilettiklerini söylediler.

ESNAF ARASINDA MERDİVEN TARTIŞMASI!

Yozgat Belediye ekiplerinin kaldırıma merdiven yapma çalışmalarına devam etmesi üzerine esnaflar arasında tartışma çıktı. Sokaktaki esnaflar arasında tartışmalara neden olan merdiven yapımıyla ilgili gazetemizle iletişime geçen esnaflar, bu çifte standart uygulamanın durdurulmasını istiyorlar. (Haber Merkezi)