Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yarın oynanacak olan Yozgat Bozokspor, 52 Orduspor maçına otobüs kaldıracaklarını söyledi.
Başkan Arslan, Otobüslerin yarın saat 14.30 da Cumhuriyet Alanı'ndan hareket edeceğini söyledi.
Arslan yaptığı açıklamada, “Taraftarların bilgisine. Yarın Sorgun'da oynanacak Bozokspor - Orduspor karşılaşmasına taraftarların ulaşımı için belediyemizce 5 adet otobüs tahsis edilmiştir. Otobüslerimiz saat 14.30 da Cumhuriyet Alanı'ndan hareket edecektir” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Alpaslan Demir