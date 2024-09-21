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Arslan yaptığı açıklamada, “Taraftarların bilgisine. Yarın Sorgun'da oynanacak Bozokspor - Orduspor karşılaşmasına taraftarların ulaşımı için belediyemizce 5 adet otobüs tahsis edilmiştir. Otobüslerimiz saat 14.30 da Cumhuriyet Alanı'ndan hareket edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, Otobüslerin yarın saat 14.30 da Cumhuriyet Alanı 'ndan hareket edeceğini söyledi.

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