Yozgat Belediyesi, mülkiyetindeki arsa ve bina müştemilatını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale 10 Eylül 2025 tarihinde belediye meclis salonunda yapılacak.

38 Milyon Lira Muhammen Bedel

Yozgat Belediyesi’ne ait Eskipazar 2. Mıntıka’da bulunan 4 bin 275 metrekarelik arsa ve üzerindeki bina müştemilatı satışa sunuldu. Ticari alan imar durumunda bulunan taşınmaz için muhammen bedel 38 milyon 196 bin 540 lira, geçici teminat ise 1 milyon 145 bin 897 lira olarak belirlendi.

İhale 10 Eylül’de

İhale, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Son teklif dosyaları ise 9 Eylül 2025 saat 17.00’ye kadar belediyeye teslim edilebilecek.

Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden; Kanuni ikametgâh belgesi, Türkiye’de tebligat adresi, imza sirküleri, vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname, geçici teminat belgesi, ortak girişimler için ortaklık beyannamesi, 5 bin lira ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz gibi belgeler talep edilecek.

Dosyalar, Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Mesai saatleri içinde şartname ücretsiz olarak görülebilecek.

İhale ile ilgili bilgilere Yozgat Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.yozgat.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.