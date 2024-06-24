Yozgat Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve yol çalışmaları kapsamında Sinema Sokak’ta yapılan peyzaj ve kaldırım çalışması vatandaşlara nefes oldu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sinema Sokak’ta yapılan çevre düzenlemesi ve dikilen ıhlamur ağaçlarının vatandaşlarla tarafından beğenildiğini söyledi.

Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Arslan, “Evvelki gün Sinema Sokak’taki iş yerime giderken bir bankın üzerinde oturmuş sohbet eden iki yaşlı teyzemize selamlaştık ve birkaç dakika ayak üstü sohbetlerine iştirak ettim. Şuradan buradan konuşurken dediler ki: ‘Allah senden razı olsun, buraları yaptın, bu ağaçları diktin de gelip evden biraz çıkıp gölgesinde oturup sohbet ediyoruz. Bak şu ağaçların güzelliğine, ne güzel oldu buralar. Burada her gün sana dua ediyoruz.’ Bir küçük cadde düzenlemesi ve diktiğimiz ıhlamur ağaçlarının büyümesi ile ortaya çıkan yemyeşil ve gürültüden uzak sakin ortam teyzelerimize beton yığınları arasında nefes alma imkanı sağlıyordu. Birlikte ‘inşallah bu güzelliklere sahip çıkılır, bozulmasına, yıkılıp dökülmesine müsaade edilmez’ dileğinde bulunarak dua almanın da huzuruyla yanlarından ayrıldım. Aynı gün bir kaç saat sonra Meydan Yeri Caddesi'nde bankta oturup nefeslenen karı koca yaşlı iki büyüğümüzle selamlaştığımızda da benzer bir durum yaşadım. Bunun sunduğu, bir küçücük güzel işin verdiği huzur ve mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Tabi ki şehir deyince beton, gürültü, gelişigüzel imar faaliyetinden başka bir şey anlayamayanların bu küçük dokunuşların ve onların sebep olduğu küçük mutlulukların ve güzel duaların kıymetini bilmeleri mümkün değildir” dedi.