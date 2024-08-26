Yozgat Belediyesi, geniş bir yaş aralığına hitap eden yeni sosyal proje başlattı. Belediye sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü açılıyor. Ön kayıt tarihleri 26 Ağustos - 09 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 yaşından 66 yaşına kadar herkes tarafından ücretsiz yapılabilecek.

Yozgat Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“6’dan 66’ya çocuklarımız ve yetişkinler için ücretsiz Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü açılıyor. Ön kayıt tarihleri: 26 Ağustos - 9 Eylül 2024”

Detaylı bilgi ve kayıt için: 05466360705