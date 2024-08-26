Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Yozgat Belediyesi, geniş bir yaş aralığına hitap eden yeni sosyal proje başlattı. Belediye sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü açılıyor. Ön kayıt tarihleri 26 Ağustos - 09 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.  6 yaşından 66 yaşına kadar herkes tarafından ücretsiz yapılabilecek.

Teniiiis

Yozgat Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“6’dan 66’ya çocuklarımız ve yetişkinler için ücretsiz Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü açılıyor. Ön kayıt tarihleri: 26 Ağustos - 9 Eylül 2024”

Detaylı bilgi ve kayıt için: 05466360705

Kaynak: Haber Merkezi