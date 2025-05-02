Yozgat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sürücülü ekskavatör ve kamyon kiralama hizmeti alımı için ihaleye çıkacağını duyurdu.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacak.

İHALE BİLGİLERİ

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/597752

İhale konusu: 1 adet ekskavatör ve 5 adet kamyonun sürücülü olarak 3 ay süreyle kiralanması

İhale tarihi ve saati: 22 Mayıs 2025, saat 11.00

İhale yeri: Yozgat Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Aşağı Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 Yozgat

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilecek. Ancak ihaleye teklif sunmak isteyenlerin, dokümanı e-imza ile sistemden indirmesi zorunlu olacak. İşe, sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde başlanacak ve hizmet süresi 90 gün olacak.

KATILIM KOŞULLARI

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Adaylardan, teklif mektubu, geçici teminat bilgileri ve iş deneyim belgeleri gibi çeşitli evraklar talep edilecek. Ayrıca, teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilmesi gerekecek.

Teklifler birim fiyat esasına göre hazırlanacak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat kriterine göre belirlenecek. İhalede konsorsiyumların teklif vermesine izin verilmeyecek, elektronik eksiltme ise uygulanmayacak.

BENZER İŞ TANIMI

İhale kapsamında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü iş makinesi kiralama işleri (sürücülü veya sürücüsüz, yakıtlı veya yakıtsız) benzer iş olarak kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/) üzerinden ulaşılabilir.