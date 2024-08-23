Mülkiyeti Yozgat Belediyesine ait olan 16 adet işyeri, 1 adet arsa ve kreş binası, 29 adet arsa satış ihale ilanına çıkıldı. Yozgat Belediyesi tarafından toplamda 46 adet taşınmaz satışıyla ilgili ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan 16 adet iş yeri, Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan1 adet arsa ve kreş binası, Eskipazar 2’nci Mıntıka ile Yenicami 2’nci Mıntıka da bulunan 46 adet taşınmazın satışıyla ilgili ihale, 28 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00 - 17.40 arasında yapılacak.

EN YÜKSEK BEDEL 32 MİLYON LİRA

Satış ihalesiyle ilgili ilanda yer verilen listeye göre, Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan 1363,79 metrekarelik 1 adet arsa ve kreş binası 32 milyon lira muhammen bedelle en yüksek değere sahip taşınmaz olarak dikkati çekerken, Aşağı Nohutlu Mahallesindeki 1 milyon lira bedel biçilen işyeri en düşük değere sahip taşınmaz oldu.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneğini

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

8- İdarece belirlenen taşınmazlara ait 5 bin ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.