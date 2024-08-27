Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Lise Caddesi Esnafına bilgilendirme broşürü ve çöp poşeti dağıtımı yapıldı.

PTT önünden başlayan broşür ve çöp poşeti dağıtımına Belediye Başkanı Kazım Arslan’da katıldı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak isteriz, düzenli olarak temizlensin ve huzur içinde yaşayalım. Belediyemiz elinden geldiğince gayret gösteriyor, ancak bu sadece bizim çabamızla olacak bir şey değil. Bu şehirde yaşayan insanların da bilinçli olması ve temizlik bilinciyle hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Arslan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Gelişi güzel atıkları sağa sola atmak, bana göre, bu şehre yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Çöplerin daha düzenli bir şekilde, özellikle şehrin ana caddelerinde çalışan kardeşlerimize zarar vermeyecek şekilde atılması önemlidir. Çünkü bu ana caddeler halkımız tarafından en çok kullanılan ve en çok kirlenen caddelerdir. Belirlediğimiz saatler dışında çöp çıkarmamalarını istiyoruz. Çöpler, belirlenen saatler dışında çıkınca 3-4 saat sokaklarda kalmakta ve rahatsızlıklara yol açmaktadır. Şehrimizin daha düzenli ve daha temiz olması için harekete geçtik. Bununla ilgili olarak, çöp çıkarma saatleri için bir metin hazırladık ve aynı zamanda çöplerin gelişigüzel poşetlerde değil, çöp poşetlerinde olması için her haneye birer çöp poşeti hediye ettik. Temizlik konusunda hassas olmalarını talep ettik. Bu tür şeylerin şehri kirletmesinin cezaları mevcut; bazı lokantalar var ki onlara çok ağır cezalar kesiliyor. Ancak amacımız ceza yazmak değil, amacımız şehrin temiz kalması. Bu kurallara uymayan hemşehrilerimiz olursa, biz de cezai işlem uygulamak zorunda kalırız.”