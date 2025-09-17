Yozgat Belediyesi’nden çevre temizliği için drone destekli denetim.

Belediye, çevre temizliğine yönelik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda drone ve kamera destekli denetim başlattı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla yürütülen uygulamada, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları hedefleniyor. Çöp ve sigara izmaritlerinin rastgele yere atılmasının önüne geçilmesi için ilk etapta görüntüleme yapılarak vatandaşların bilgilendirileceği, tekrarında ise ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Temiz bir Yozgat hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm hemşehrilerimizi çevremize sahip çıkmaya, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.