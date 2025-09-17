Başkan Arslan, kaldırımların estetik açıdan güzel göründüğünü ancak vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığını belirterek, “Kaldırımların estetik görünümü önemli olsa da kullanım açısından bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın konforunu artırmak amacıyla cadde üzerindeki kaldırımlar yenilenecek” dedi.

Yenileme çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını kaydeden Arslan, sürecin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütüleceğini ifade etti. Arslan, Yozgat’ta iklim şartları nedeniyle çalışma sürelerinin kısıtlı olduğunu, bu yüzden yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Arslan, Lise Caddesi’ndeki kaldırımların kışın kaygan olması nedeniyle yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bir ay içerisinde çalışmalara başlarız ve kış girme neden de büyük ölçüde tamamlanmış oluruz. Altyapı sağlam, sadece taşları değiştireceğiz ve hemşehrilerimizin şikayetleri ortadan kalkmış olacak” dedi.

Arslan, Yozgat’taki diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Arslan, şehirde devam eden önemli bulvar çalışmalarını şöyle sıraladı: eski Pazar ile ikinci TOKİ’yi bağlayan bulvar, Sanayi Kavşağı’ndan 1. TOKİ’ye çıkan cadde, Nohutlu Caddesi ve Sanayi Kavşağı’ndan Sarıhacılı’daki TOKİ’ye inen bulvar. Bu bulvar çalışmalarının Yozgat’ta ulaşımı rahatlatacağını vurguladı.

Başkan Arslan ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde devam eden park inşaatları ve tarihi dokuların restorasyon çalışmalarına değindi. Arslan, “Çapanoğlu Mahallesi, Yeni Cami Mahallesi ve diğer bölgelerde park çalışmalarımız sürüyor. Bungalov Hotel inşaatı ve tarihi evlerin restorasyonu ile Saklıhan yapısını ortaya çıkardık. Huzurşehir Yapı Kooperatifi’nde çok katlı inşaatlarımız devam ediyor. Bahçelievler’de tek katlı inşaatlar için yasal süreçler tamamlandığında çalışmalar hızlanacak” ifadelerini kullandı.

Arslan, şehrin eksiklerini tek seferde tamamlamanın mümkün olmadığını belirterek, tüm projelerle Yozgat’ın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.