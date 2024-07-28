Yozgat saha çalışanları dikkat! Yozgat saha çalışanları dikkat!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Liginde mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor’un Başkanı Bahadır Yılmaz, İlhan Özbay ile anlaştıklarını bildirdi.

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Başkan Yılmaz, 2024 - 2025 sezonunda Bozokspor'un teknik direktörünün İlhan Özbay, sportif direktörünün ise Şaban Akyol olacağını açıkladı.

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Yılmaz, "2024 - 2025 sezonu için Yozgat Belediyesi Bozokspor takım yönetimi teknik direktör İlhan Özbay ile anlaşılmıştır. Sportif direktörümüz Şaban Akyol olacaktır. Memleketimize ve takımımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muhabir: Hakan demirbaş