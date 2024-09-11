Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ihtiyacı Yozgat’tan: Modern tesis faaliyette!

Dolar/TL fiyatı son dakika 11 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Yozgat’ta o kişilere ehliyet sınırı geliyor: Artık araç kullanamayacaklar!

Ev sahibi ve kiracılar dikkat… 5 gün içinde bildirmeyenlere ceza yağacak!

Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü!

Sarıkaya hangi soydan geliyor ve kökeni nedir?

Boğazlıyan hangi soydan geliyor ve kökeni nedir?

Adalet Bakanlığı alım yapacak

İŞKUR Yozgat’ta alım yapıyor!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sivas Divriği takımında futbola başlayan Ercan Kuruçay, Trabzon Orta Hisar spor , Yomraspor, Arsinspor, Beşikdüzüspor, Gebzespor, Çorluspor, Kars 36, Kalespor, Ortaca Belediyespor, Karadeniz Ereğlispor, Bolvadin Belediyespor, Merzifon Belediyespor, Adana 1954, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Karabük İY ve son olarak Eskişehirspor’da forma giydi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gebzespor eski futbol cuları Ercan Kuruçay'ı yeniden kadrosuna kattı.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.