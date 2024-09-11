2022-2023 Bölgesel Amatör Lig sezonunda Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen Ercan Kuruçay Gebzespor ile anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gebzespor eski futbolcuları Ercan Kuruçay'ı yeniden kadrosuna kattı.
Sivas Divriği takımında futbola başlayan Ercan Kuruçay, Trabzon Orta Hisarspor, Yomraspor, Arsinspor, Beşikdüzüspor, Gebzespor, Çorluspor, Kars 36, Kalespor, Ortaca Belediyespor, Karadeniz Ereğlispor, Bolvadin Belediyespor, Merzifon Belediyespor, Adana 1954, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Karabük İY ve son olarak Eskişehirspor’da forma giydi.
Muhabir: Alpaslan Demir