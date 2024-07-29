27 Temmuz Pazar günü gerçekleşen kongrede Yozgat Belediyesi Bozokspor'un yeni başkanı seçilen İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Özkan, Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Alparslan Akyüz, Rifat Tarikci, Sinan Çelik, Ahmet Akgün, Mümin Delibaşı ve Şenol Ayaroğlu’nu makamında ağırladı.

Özkan, Yılmaz ve ekibine hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Bozokspor Başkanı Yılmaz ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan Beyi ziyaret ettik. Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik” dedi.

Açıklamasının devamında Yılmaz, “Genç bir kadro kurduk. Yozgat’ın iş insanlarından oluşan bir yönetim. İnşallah ilimizin bütün siyasi görüşlerden ayırarak zıtlaşmadan birleştiren güç olur Yozgat Bozoksporumuz. İnşallah başarılı oluruz. Ben bu sene çıtayı yüksek tutmuyorum şuan ki amacımız takımı üçüncü ligde tutmak. Üçüncü ligde tutmayla beraber takıma kalıcı gelirler elde etmek. Tesislerini güzelleştirmek istiyoruz. Tesislerimizi kontrol edeceğiz. Bizim tek bir isteğimiz var hiç kimse bir taraf olmadan Yozgat Bozokspor üzerinden birleşmesi. Ancak biz böyle başarılı olabiliriz inşallah da yardımlarla bizlerin emeğiyle takımımızı bir yere getirebiliriz. Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.