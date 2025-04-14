Belediye, mülkiyeti kendisine ait olan 10 adet arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulüyle satışa çıkarıyor.

Emlaklar, Eskipazar 2. Mıntıka ve Sarıhacılı Mahallesi'nde konut alanı imar durumuna sahip parsellerden oluşuyor.

İhale, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00’te başlayacak ve her bir arsa için belirlenen saatlerde Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Arsaların muhammen bedelleri 15 milyon 767 bin 950 lira ile 18 milyon 198 bin lira arasında değişiyor. Her arsa için belirlenmiş geçici teminat bedelleri de ihale dokümanlarında yer alıyor.

22 NİSAN SON

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, gerekli belgeleri içeren dosyalarını en geç 22 Nisan 2025 Salı günü saat 17.00’ye kadar Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim etmek zorunda. Şartname mesai saatleri içinde aynı müdürlükte ücretsiz olarak incelenebilecek.

Katılımcılardan; ikametgâh belgesi, imza sirküleri, yetki belgeleri, geçici teminat dekontu, ihale dosya bedeline ilişkin alındı makbuzu gibi belgeler talep ediliyor. Ortak girişimlerde ise ek belgelerin de sunulması gerekiyor. İhale dosyası alındı belgesi olmayanlar ihaleye katılamayacak.

Yozgat Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli belirlemekte serbest olduğunu bildirdi.

Detaylı bilgiye www.yozgat.bel.tr adresinden ulaşılabilir.