İhale, 1 Ekim 2025 tarihinde belediye meclis salonunda yapılacak.

İhale 1 Ekim’de Başlıyor

Yozgat Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 31 iş yerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle kiraya çıkaracak.

İhaleler, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren başlayacak ve her iş yeri için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Kiraya Verilecek İş Yerleri

İhale kapsamında, farklı mahallelerde yer alan 15 iş yeri ile 16 işgaliye alanı kiraya sunulacak.

İşyeri kiralamaları arasında tüp deposu, büfe, nakliye ofisi, oto galeri, kahvehane ve otobüs terminalinde bilet satış gişeleri bulunuyor.

İşgaliye alanları ise çeyiz evi, hediyelik eşya dükkânı, el sanatları, yöresel ev yemekleri, kahve-nargile alanı ve dondurma-tatlı satışı gibi farklı niteliklerde yer alıyor.

Kira bedelleri aylık bin 500 lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise iş yerinin türüne göre belirlendi.

Başvuru ve Şartlar

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli belgelerle birlikte dosyalarını 30 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00’ye kadar Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edecek.

İhale dosya bedeli 3 bin lira olarak belirlendi. Dosyasını almayanlar ihaleye katılamayacak.

İhalenin Adresi

İhaleler, Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye belediyenin resmi internet sitesinden www.yozgat.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.