Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında düzenlenen mecliste taksimetre ücretlerinin tarifelendirilmesi, su gelir tarifesinin güncellenmesi, şirket personelinin maaş ödemeleri görüşüldü.

Meclisin ikinci gündem maddesi su gelir tarifesinin güncellenmesi oldu.

Suyun tonunun 49 liraya mal olduğu belirtilerek 6 liradan satışının gideri karşılamadığı belediye tarafından aktarıldı.

Bu gider göz alınarak belediye tarafından suyun ton fiyatının 18 lira olması talep edildi.

Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda suyun ton fiyatının 15 lira önerildi.

Belediye meclisinde ortak alınamaması sonucunda bir sonraki meclise ertelendi.

MAAŞ ÖDEME MADDESİ GERİ ÇEKİLDİ

Üçüncü ve son madde şirket personelinin maaş ödemelerinin görüşülmesini geri çektiğini söyleyen Arslan, bu konuyu daha sonra değerlendireceğini bildirdi.