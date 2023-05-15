MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen 8 Adet Arsa ve 18 Adet İşyeri  ( Sıra No: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ’de bulunan İşyerleri Proje Üzerinden) 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. ve 45. Maddelerine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2 

ARSALAR

S.N

ADA

PARSEL

M2

NİTELİĞİ

M E V K İ


İMAR
DURUMU

EMSAL

KAT
H MAX

İHALE
SAATİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE USULÜ

1

175

6

4.852,66

Arsa

Köçekkömü

Konut Alanı

0,70

Yencok 15.50

14:00

14.557.980,00 TL

436.739,40 TL

Kapalı Tk.Md.36

2

175

7

4.852,67

Arsa

Köçekkömü

Konut Alanı

0,70

Yencok 15.50

14:05

14.558.010,00 TL

436.740,30 TL

Kapalı Tk.Md.36

3

211

1

4.984,11

Arsa

Köçekkömü

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:10

17.444.385,00 TL

523.331,55 TL

Kapalı Tk.Md.36

4

211

2

4.984,11

Arsa

Köçekkömü

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:15

17.444.385,00 TL

523.331,55 TL

Kapalı Tk. Md.36

5

1943

4

4.459,89

Arsa

Eskipazar 2.Mınt.

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:20

13.379.670,00 TL

401.390,10 TL

Kapalı Tk.Md.36

6

1943

5

5.049,16

Arsa

Eskipazar 2.Mınt.

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:25

15.147.480,00 TL

454.424,40 TL

Kapalı Tk.Md.36

7

1943

6

4.138,69

Arsa

Eskipazar 2.Mınt.

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:30

12.416.070,00 TL

372.482,10 TL

Kapalı Tk.Md.36

8

1943

7

4.098,37

Arsa

Eskipazar 2.Mınt.

Konut Alanı

E=1.00

Yencok 15.50

14:35

12.295.110,00 TL

368.853,30 TL

Kapalı Tk.Md.36

İŞYERLERİ

S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

BLOK

BAĞ. BL. NO

M E V K İ

BRÜT(M2)

İHALE
SAATİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE USULÜ

1

İ33b17a3c

2337

2

TK - 2

Zemin - 2

Med. Mah

142.28

14:40

2.845.600,00 TL

85.368,00 TL

Açık Tek.Md. 45

2

İ33b17a3c

2337

2

TK - 2

Zemin - 3

Med. Mah

166.07

14:45

3.321.400,00 TL

99.642,00 TL

Açık Tek.Md. 45

3

İ33b17a3c

2337

2

TK - 2

Zemin - 5

Med. Mah

92.11

14:50

1.842.200,00 TL

55.266,00 TL

Açık Tek.Md. 45

4

8

303

141

1.Kat

44

A.Noh. Mah

40,30

14:55

1.410.500,00 TL

42.315,00 TL

Açık Tek.Md. 45

5

8

303

141

1.Kat

45

A.Noh. Mah

46,70

15:00

1.634.500,00 TL

49.035,00 TL

Açık Tek.Md. 45

6

8

303

141

1.Kat

46

A.Noh. Mah

44,30

15:05

1.550.500,00 TL

46.515,00 TL

Açık Tek.Md. 45

7

8

303

141

1.Kat

47

A.Noh. Mah

43,40

15:10

1.519.000,00 TL

45.570,00 TL

Açık Tek.Md. 45

8

8

303

141

1.Kat

48

A.Noh. Mah

44,30

15:15

1.550.500,00 TL

46.515,00 TL

Açık Tek.Md. 45

9

8

303

141

1.Kat

49

A.Noh. Mah

94,40

15:20

3.304.000,00 TL

99.120,00 TL

Açık Tek.Md. 45

10

8

303

141

1.Kat

50

A.Noh. Mah

105,50

15:25

3.692.500,00 TL

110.775,00 TL

Açık Tek.Md. 45

11

8

303

141

1.Kat

51

A.Noh. Mah

104,70

15:30

3.141.000,00 TL

94.230,00 TL

Açık Tek.Md. 45

12

8

303

141

1.Kat

52

A.Noh. Mah

95,70

15:35

2.871.000,00 TL

86.130,00 TL

Açık Tek.Md. 45

13

8

303

141

1.Kat

53

A.Noh. Mah

58,70

15:40

1.761.000,00 TL

52.830,00 TL

Açık Tek.Md. 45

14

8

303

141

1.Kat

54

A.Noh. Mah

60,00

15:45

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL

Açık Tek.Md. 45

15

8

303

141

1.Kat

55

A.Noh. Mah

52,80

15:50

1.584.000,00 TL

47.520,00 TL

Açık Tek.Md. 45

16

8

303

141

1.Kat

56

A.Noh. Mah

77,20

15:55

2.702.000,00 TL

81.060,00 TL

Açık Tek.Md. 45

17

8

303

141

1.Kat

57

A.Noh. Mah

73,80

16:00

2.583.000,00 TL

77.490,00 TL

Açık Tek.Md. 45

18

8

303

141

1.Kat

58

A.Noh. Mah

39,60

16:05

1.386.000,00 TL

41.580,00 TL

Açık Tek.Md. 45

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ve  45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES             : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ  : 24 / 05 / 2023 - Saat: 12:00

d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ       : 24 / 05 / 2023 - Saat: 14:00 – 16:05

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ     : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4   İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini 

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

8- İdarece belirlenen Taşınmazlara ait 1.000,00-TL,  ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Not:  İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr  İnternet adresinden öğrenilebilir.

#ilangovtr Basın No: ILN01825228