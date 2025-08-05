Ziya Kadiroğlu kimdir? Ziya Kadiroğlu çete liderimi?
Ziya Kadiroğlu kimdir? Ziya Kadiroğlu çete liderimi?
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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Pazarcı Esnafına Ziyaret2

Sabah saatlerinde pazaryerini gezen Başkan Arslan, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Arslan, alışveriş yaparak esnafın taleplerini dinledi.

Pazarcı Esnafına Ziyaret3

Pazarın hem ekonomik hem de sosyal yönüyle şehir hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Arslan, “Bugüne Salı Pazarı ziyaretiyle başladık. Esnafımıza bereketli, hayırlı kazançlar diledik. Bu arada pazar alışverişimizi de yaptık” dedi.

Muhabir: Emre Akses