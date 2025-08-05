Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Sabah saatlerinde pazaryerini gezen Başkan Arslan, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Arslan, alışveriş yaparak esnafın taleplerini dinledi.

Pazarın hem ekonomik hem de sosyal yönüyle şehir hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Arslan, “Bugüne Salı Pazarı ziyaretiyle başladık. Esnafımıza bereketli, hayırlı kazançlar diledik. Bu arada pazar alışverişimizi de yaptık” dedi.