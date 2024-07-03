Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Lise Caddesi başta olmak üzere mahallelerde düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, çalışmalar kapsamında dikilen rengarenk çiçeklerin şehre görsel olarak değer kattığını ve tüm caddeleri ise gül kokusuna bürüdüğünü söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Kazım Arslan, “Şehrimize hizmet için çalışırken, görsel olarak da şehrimize değer katmak için peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından şehrimizin her köşesinde yapılan çalışmalar hemşehrilerimizin de takdirini kazanıyor” dedi.

“CADDELER GÜL KOKUYOR”

Arslan açıklamasının devamında, “Şehrimizin en yoğun kullanılan gölgelerinden olan Lise Caddesi başta olmak üzere tüm mahallelerimizde düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahalle parklarımızdan yola kenarlarımıza kadar bulunan alanların tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dikilen rengarenk çiçekler şehrimize görsel olarak değer katarken tüm caddelerimiz gül kokusuna bürünüyor” ifadelerine yer verdi.