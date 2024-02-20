1978 yılından beri Yozgat sevdalısı olduğunu dile getiren Korkmaz, “Zaman zaman vakıflarda, heyetlerde, okul aile birliklerinde görev yaptım. Ben siyasilerin son günlerde gördüğüm teşkilatlar üzerinde konuşmaları, sloganları, müziklerinde tasarruf var. Yerelde bu konuda sahipsiz olduklarını ve kendilerini ifade edemediklerini gördüm. Bu mücadeleme ısrarla 2009 yılından bu tarafa devam ediyorum” dedi.

“FAKİRİN AYIBI DEĞİL YÖNETENLERİN AYIBIDIR”

Meselesinin Yozgat meselesi olduğunu söyleyen Korkmaz, “Bugünde seçim sürecinde olduğumuz için bütün adaylarımız klişe. Belediye başkanı veya milletvekilliği yapmış kişiler. Bunlar benim canımı acıtıyor” diye konuştu.

Korkmaz, “Hiçbir zaman fakirin ayıbı değil yönetenlerin ayıbıdır. İnsanların sağlığına, yaşına göre aşa işe yönlendirme görevidir bizlerin görevi. Çünkü biz Türk ve Müslüman insanız. Burada insanları aşa ve işe yönlendirmektir” dedi.

“GENÇLERİ AŞ VE İŞ SAHİBİ YAPACAĞIM”

Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Ben burada dilenme kültürünü, onursuzca mücadeleyi reddediyorum. Yozgatlının gençlerini aş ve iş sahibi yapacağım. Sanatı ile kültürü ile eğitim alanlarında spora, sanata her türlü sanata tarıma kadar yapacağım. Yozgat’ın geleceğini çalıp götürmelerine izin vermeyeceğim. Ayrıca başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğundan vazgeçiliyor. Yozgat tüm siyasi zenginliklere rağmen en yetim en garip illerden bir tanesi. Tartışılmaz siyasi zenginliklerimiz var. Başkanlar yaptıkları işi mecburiyetten yapıyor gibi var. İnsanları dediğim gibi aş ve işe yönlendirmek lazım. İnsanlar onuru ile yaşayacaklar. Sadakaya muhtaç gördükleri yaşlılar için ben kuracağım seralar ile aylık cebine parası girecek. Oğlunun, torununu yanında cebi dolu bir baba, dede olacak.”