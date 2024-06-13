Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen yapılan toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdat Özcan, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, kurum müdürleri katıldı.

“AMACIMIZ KENTİMİZİN HUZURUNA HUZUR KATMAK”

Toplantıda bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla her ay ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin asayiş güvenlik durumlarına dair fikir alışverişinde bulunmak konunun paydaşları olan STK’larımız ve odalarımızla iş ve işleyişi hep beraber gözden geçiriyoruz. Kentimizin huzuruna huzur katmak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“TRAFİK AKIŞI KONUSUNDA TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Vali Özkan, “Yaklaşan kurban bayramı, okulların kapanması ve çocukların tatile ayrılması sebebiyle toplantının ana gündemi kurban bayramı, kurban bayramında ki trafik tedbirleri, kurban bayramı ile birlikte ilimize yurtdışından ve diğer illerden yaşayan insanlarımızın gelişi, 8 ile komşuluğu ile yolların kesiştiği bir coğrafyada olmamız sebebiyle ilimizden geçiş olacak transit trafik akışı konusunda tedbirlerimizi aldık. Şimdiden ilimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Bayramlar bizler için kavuşmanın, buluşmanın, küskünler varsa barışmanın vesilesi ama maalesef artan trafik, araç sayısı sebebiyle maalesef bayramlar aynı zamanda bizim zaman zaman canımızın yandığı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği günler olarak karşımıza çıkıyor. Hemşehrilerimizin bayramını kutlarken bayramda alacağımız trafik tedbirleri, alacağımız asayiş tedbirleri ve tabi mevsimin değişmesiyle birlikte bayram günleri haricinde orman yangınları, orman yangınlarında aldığımız tedbirler bu vesileyle gelen yaz günleriyle birlikte vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar kullandığı park ve mesire alanlarında önlemler ve tedbirler alacağız. Siber dolandırıcılık diye adlandırdığımız internet üzerinden dolandırıcılık konularını ilgili arkadaşlarımızla fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

“EKİPLER 24 SAAT SAHADA OLACAK”

Kurban bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve ilgili ekipler 24 saat sahada olacağını belirten Özkan, “Trafik tedbirleri dolayısıyla seçtiğimiz noktalar, kavşaklar trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler öncelikli uygulama alanlarımız olacak. Bu bayramda sayın bakanımızın talimatları ile trafik tedbirlerimiz ve yol radar uygulamamız kesintisiz 24 saat devam edecek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var lütfen trafik kurallarına uyalım. Gerek sürücü gerekse yolcu koltuğunda oturan tüm insanımızın emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Bayram bayram olsun, bayram acımız olmasın” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN KURUMLARIMIZ TEDBİRLERİNİ ALDI”

Vali Özkan, “Yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde orman yangınları bizim öncelikli tedbirler gündemimizde. Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarını önlemek ve tedbirleri görüşmek için arkadaşlarla bir araya gelmiştik ve alınan tedbirleri de kamuoyuyla paylaşmıştık. Bütün kurumlarımız orman yangınlarına yönelik tedbirlerini imkanları doğrultusunda azami miktarda aldılar. Yangınlarda en çok karşılaştığımız konu insani kusurlar ve insandan kaynaklı olaylar. İnsanlarımızdan isteğimiz kararlarımızda da olduğu üzere ormanlık alanlarda kontrollü piknik alanları hariç ateşli piknik yapmamaları, anız yakmaktan uzak durmaları anız yakım konusu sadece orman yangınlarına sebebiyet veren unsurlardan değil aynı zamanda tabi dengeyi bozup tarımsal zararlara artışına sebep veren unsurlardan birisi. Bu sene arazilerimizde çoklukla fare sayısında ki artış görülüyor. Kımıl, süne ve buna benzer zararlılarla mücadelede yoğun cabayı verdik. Vatandaşlarımızın anız yakmaktan uzak durmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YOZGAT’IMIZ YİĞİTLİĞİYLE, MERTLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Vali Özkan, “Yozgat’ımız yiğitliğiyle, mertliğiyle öne çıkarken aynı zamanda da huzur kenti olması sebebiyle insanımızın, insanlarımızın güvenle yaşadığı, güvenle dolaştığı Türk milletinin coğrafyalarından bir tanesi. Kentimizde huzuru korumak, insanımızın güvenli bir ortamda akşamları ve hafta sonlarını geçirmelerini temin etmek üzere emniyet, jandarma ekipleri parklarda, sosyal alanlarda, bahçelerde, piknik alanlarında 24 saat sahada olmaya devam edecek. İl merkezimizde ki hatalı park konusunda insanlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz özellikle engelli parkları konusunda ki hassasiyeti bir kez daha dile getiriyoruz. Gençlerimizin şehir içerisinde susturucusu sökülmüş egzozlu motosikletler ve araçlarla birlikte trafiğe çıkmaları insanlarımızın huzurunu kaçırmaya sebebiyet veriyor. Gençlerimize uyarımız insanımızın huzurunu bozacak bir gürültüye sebebiyet verecek araç ve motosiklet gibi hususlardan uzak durmalarını istiyoruz” dedi.

“SİBER DOLANDIRICILIĞA DİKKAT”

Vali Özkan, “Son günlerde en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi Siber Dolandırıcılığı. Sahte oluşturulmuş bir banka hesapları üzerinden, sahte oluşturulmuş web sayfaları üzerinden bunun haricinde sosyal mesajlaşma grupları üzerinden gelen mesajlara insanımızın inanıyor alın teriyle emeği ile biriktirdiği mevcudiyetini maalesef dolandırıcılara kaptırıyorlar. Vatandaşlarımıza böyle bir hususta karşılaştıklarında 112’ye, Emniyet ve Jandarma ekiplerine ulaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.