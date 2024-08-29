30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönemi Yozgat’ta büyük bir coşku ve hazırlıkla karşılanırken Yozgat Valiliği, vatandaşa çağrıda bulundu.

Yozgat Valiliği, bu özel günü coşkuyla kutlamak ve milli değerlere olan bağlılığı artırmak amacıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak çağrısı yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönemi dolayısıyla yapılacak olan kutlamada Yozgat Valiliği, vatandaşlara ve esnafa "bayrak asın" çağrısında bulunuyor. Valilik tarafından, kentte birlik ve beraberliği simgeleyen bayrak takma isteğinde bulunuldu.

Yozgatlıları binalarını ve iş yerlerini ay yıldızlı al bayraklarla süslemeye davet eden Valilik tarafından farkındalık yaratılmak hedefleniyor.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Haydi Yozgat! Bayraksız ev, iş yeri kalmasın. Büyük zaferin 102’nci yılında tüm hemşehrilerimizi zaferin coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Valilik, bu ulusal kutlamaya tüm şehir sakinlerinin katılmasını ve kenti bayraklarla donatmayı hedefliyor.

Bu ulusal kutlamaya Yozgat halkının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.