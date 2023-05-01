TEKNOFEST Türkiye finallerinde Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmeni Mustafa Yılmaz'ın Türkiye üçüncüsü oldu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 123 bin başvuru arasından İstanbul’da yapılan TEKNOFEST Türkiye finallerinde Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmenimiz Mustafa Yılmaz'ın projesi Türkiye Üçüncüsü oldu. Öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan