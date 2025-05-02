Üniversite Öğrenci Toplulukları, ÜNİDES Programı kapsamında başarı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2024-2025 yılı 4. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Yozgat Gençlik Merkezi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Ofis üzerinden başvuru gerçekleştiren topluluklardan bazıları, başvuruları yerel projeler olarak onaylanarak başarılı bir şekilde programa dahil oldu.

Toplulukların, projelerini hayata geçirebilmeleri için aldıkları desteği tebrik eden yetkililer, başarılarının devamını diledi.