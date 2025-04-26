Yozgat Baro Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yozgat Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için sinema gösterimi ve yemekli eğlence programı düzenledi.

Yozgat Baro Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin katılımıyla, Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan çocuklar için sinema izletisi ve yemekli eğlence programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de 23 Nisan’ın coşkusunu doyasıya yaşadı. Yozgat Baro Başkanlığı, etkinliğe katılarak mutluluklarına ortak olan tüm çocuklara teşekkür etti.