Yozgat Baro Başkanlığı Avukat Zehra Gülbahçe Gülenç’e yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Yozgat Baro Başkanlığından yapılan açıklamada, “Avukat Zehra Gülbahçe Gülenç Çanakkale’de avukatlık mesleğini icra ederken, mahkeme kararına direnerek çocukları teslim etmeyen karşı tarafından aracını kasten üzerine sürerek çarpması sonucunda ağır bir şekilde yaralanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Baromuz üyesi Avukat Zehra Gülbahçe Gülenç 22 Ağustos 2024 tarihinde çocuk teslimi için Çanakkale’de avukatlık mesleğini icra ederken, mahkeme kararına direnerek çocukları teslim etmeyen karşı tarafın aracını kasten üzerine sürerek çarpması sonucunda ağır bir şekilde yaralanmıştır. Olayın şüphelisi emniyet güçlerince halen aranmakta olup, adli süreç Baromuz ve Çanakkale Barosunca hassasiyetle takip edilmektedir. Son günlerde avukatlara karşı gerçekleşen saldırılar önlenemez derecede ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Avukatların takip ettikleri dosya ile özdeşleştirilmesi ve hedef haline getirilmesi dosyanın taraflarınca sorumlu tutulması bağımsız savunma hakkının kullanılmasını engellemeye yöneliktir. Yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyor, avukatlara yönelen şiddete karşı her zaman mücadele edeceğimizi belirterek, hukuki sürecin Yozgat Baro Başkanlığı ve Yozgat Barosu Avukat Hakları Merkezimizce takip edileceğini ve meslektaşımız ile tam bir dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.