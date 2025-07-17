Geniş yüzölçümüne sahip olan Balıkesir, turizm, tarım ve hayvancılık bakımından gelişmiş bir şehir. Karayolu’da dahil çeşitli yollarla ulaşım gerçekleşebilir.
Yozgat-Balıkesir Arası Özel Araçla Kaç Km?
Ortalama olarak 825 km’dir.
Yozgat-Balıkesir Arası Özel Araçla Kaç Saat?
8 saat 18 dakika sürmektedir.
Yozgat-Balıkesir Arası Otobüsle Kaç Saat?
Ortalama saat aralığı 11 ila 12 saat arasında değişim göstermektedir.
Yozgat-Balıkesir Arası Otobüs Fiyatları?
1.400 ila 1.500 TL arasındadır.
Yozgat-Balıkesir Ulaşımda YHT Var mı?
Yozgat-Balıkesir arası hızlı tren bulunmamaktadır.