Geniş yüzölçümüne sahip olan Balıkesir, turizm, tarım ve hayvancılık bakımından gelişmiş bir şehir. Karayolu’da dahil çeşitli yollarla ulaşım gerçekleşebilir.

Yozgatbalıkesir (2)

Oyuncu Lizge Cömert kimdir?
Oyuncu Lizge Cömert kimdir?
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Yozgat-Balıkesir Arası Özel Araçla Kaç Km?

Ortalama olarak 825 km’dir.

Yozgat-Balıkesir Arası Özel Araçla Kaç Saat?

8 saat 18 dakika sürmektedir.

Yozgat-Balıkesir Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama saat aralığı 11 ila 12 saat arasında değişim göstermektedir.

Yozgat-Balıkesir Arası Otobüs Fiyatları?

1.400 ila 1.500 TL arasındadır.

Yozgat-Balıkesir Ulaşımda YHT Var mı?

Yozgat-Balıkesir arası hızlı tren bulunmamaktadır.

Muhabir: Beyza Bulut