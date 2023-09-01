Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni sezonun bereketli olması dileğinde bulundu.

Karadeniz, Marmara'da ve Ege'de, Akdeniz'de 16 Eylül'den itibaren av sezonunun başlayacağını bildiren Yumaklı, kazasız belasız bir av sezonu olması temennisini paylaştı.

Yumaklı, denizlerden gelen nimeti insanların menfaatine kullanmanın yanı sıra koruma-kullanma dengesine de dikkat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Balıkçılık kadar eski olan koruma-kullanma dengesine mutlak surette dikkat etmemiz gerek. İki önemli husustan bahsetmek istiyorum; bir tanesi hayalet ağlar konusu. Son 8 senede 1 milyon metrekarelik hayalet ağ topladık. Bu tam 150 futbol sahasını dolduracak kadar hayalet ağ toplandı demek. Bir başka hususumuz ise balon balığı. Bununla alakalı da Bakanlığımız her bir balon balığı için 12,5 lira vererek, bunun denizlerimizde çoğalmasını, avı-balığı engellemesini sona erdirmek için bir kampanyaydı. Aşağı yukarı 5 milyon balon balığının türemesini, stoklara katılmasını engellemiş olduk. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra hem avlanacak balık türlerinin daha fazla olması, vatandaşın daha uygun fiyatla ürün alabilmesi için sektörle balıkçılarımızla birlikte bu sektörün gelişmesini sağlayacağız." Haber Merkezi