Yozgat Balı Ankara’da Tanıtılıyor

Başkan Mehmet Salman, Ankara Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen 15. Türkiye Arıcılık Fuarına Yozgat olarak katıldıklarını belirterek, tüm Yozgatlıları fuara davet etti.

Türkiye’nin dört bir yanından arıcıların, üreticilerin ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği fuar, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Arıcılıkta yeni teknolojilerin, üretim ekipmanlarının ve doğal ürünlerin sergilendiği fuar, üreticilerle tüketicileri aynı çatı altında buluşturuyor.

Yozgat İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak her yıl fuara katılım sağladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Salman, Yozgat balının kalitesiyle Türkiye genelinde büyük beğeni topladığını vurguladı. Salman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ankara Anfa Altınpark’ta düzenlenen 15. Türkiye Arıcılık Fuarı’nda Yozgat olarak yerimizi aldık. Üç gün boyunca Yozgat’ın doğal, katkısız ballarını tanıtacağız. Tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz. Gelsinler, ballarımızı tatsınlar, emeğimizin karşılığını birlikte paylaşalım.”

Ziyaretçilere Yozgat’ın florası ve arıcılık potansiyeli hakkında da bilgi verildi. Arıcılığın kırsal kalkınmada önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Salman, “Yozgat’ın doğal yapısı, bitki örtüsü ve iklimi kaliteli bal üretimine çok uygun. Bu potansiyeli değerlendirerek hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de ilimizin markalaşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuarda Yozgat standında, bölgeye özgü yayla ve çiçek balları, arı ürünleri, polen, propolis ve arı sütü gibi doğal ürünler sergileniyor.

Yozgatlı üreticiler, fuarda hem ürünlerini tanıtma hem de Türkiye genelindeki arıcılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buluyor.