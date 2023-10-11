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Türk mutfağının zengin çeşitliliği ve lezzetleri, her bölgenin kendine has yemekleriyle taçlanırken, Yozgat'ın özgün tatları da bu zenginlikte önemli bir yer tutuyor. Yozgat'ın geleneksel mutfağının en lezzetli örneklerinden biri olan "Yozgat Usulü Çiçek Baklava," adeta tatlı bir şölene dönüşen sofralara renk katıyor. Bu özel lezzetin sırrını ve yapılışını yakından tanımaya hazır mısınız? İşte detaylı Yozgat Baklavası'nın tarifi...

Malzemeler:

1 çay bardağı sıvı yağ (fındık yağ)

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

2 yumurta sarısı

1 fiske tuz

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Birkaç damla limon suyu

Aldığı kadar un (kulak memesi kıvamında hamur olacak)

Açmak İçin:

1 ölçü un

2 ölçü buğday nişastası

İçine:

Ceviz

Üzerine:

200 gr tereyağı

1 su bardağı fındık yağı

1/2 (yarım) paket margarin

Şerbeti İçin:

4 bardak şeker

5 bardak su

Birkaç damla limon suyu

Yozgat Usulü Çiçek Baklava Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur yoğrulup 3 saat dinlendirilir. Sonra 12 ya da 13 bezeye ayrılır ve 1 saat daha dinlendirilir. Bezelerin üzerine nemli temiz bir bez kapatıp poşet geçirebilirsiniz. Nişastalı un karışımı ile her bir bezeyi tek tek incecik açın ve açtığınız yufkaları 4 parçaya bölün. Köşelerinden işaret parmağı ile ortaya doğru büzülerek bir ucunu ortaya katlayın, böylece iç malzeme (ceviz) hamuru delmez. Her bir yufka parçasının ortasına bir miktar ceviz koyun ve diğer uçları da üzerine kapatın. Ceviz dolu hamurları avuç içiyle alıp, kapalı tarafı alta gelecek şekilde bir tepsiye dizin. Bir yufkadan 4 adet çiçek baklava çıkacaktır. Yağları eritip kızdırın ve bu kızgın yağı çiçek baklavaların üzerine dökün. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında turboda pişirin. Şerbet için şeker ve suyu yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın. Son 1-2 dakika içinde birkaç damla limon suyu ekleyin. Şerbeti ılık hale getirin. Fırından çıkan sıcak çiçek baklavaların üzerine ılık şerbeti dökün.

Afiyet olsun!