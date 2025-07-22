Yozgat Aydıncık Kaç Kilometre?

Yozgat Aydıncık arası yaklaşık olarak 92 Kilometre mesafededir.

Yozgat Aydıncık Arası Kaç Saat?

Yozgat Aydıncık arasın yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 57 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Aydıncık Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Aydıncık arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 92 Kilometrelik Yozgat Aydıncık mesafesi için 6,0 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 306 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 5,5 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 296 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 7.2 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 185 ₺ olacaktır.