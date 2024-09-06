5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST’in, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde Yozgat Gençlik Merkezi Lematek takımı “Bana Göz Kulak Ol” projesiyle katıldı.

Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen 25 teknoloji yarışması ile teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacının başvurduğu etkinlik, yapay zeka, biyoteknoloji, tarım teknolojileri gibi çeşitli alanlarda gençlerin projelerini sergilemesine olanak tanıyacak.

Festivalde, Türkiye’nin büyük teknoloji firmaları tarafından düzenlenecek eğitimler, paneller ve sunumlar katılımcılara geniş bir öğrenme fırsatı sunacak. TEKNOFEST Akdeniz, T3 AI lansmanına ve T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, yapay zekâ okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi ile TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı gibi etkinliklerle yapay zeka alanındaki yenilikler tartışılacak.

Ziyaretçiler, www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak festival alanına hızlı giriş yapabilecekler. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

TEKNOFEST Akdeniz’de gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları şunlardır:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

BlokZincir Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması

HackMasters

Hava Savunma Sistemleri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

T3 AI Hackathon

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Sürü İHA Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Akdeniz, teknoloji dünyasına dair yenilikleri keşfetmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuyor.