5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST’in, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde Yozgat Gençlik Merkezi Lematek takımı “Bana Göz Kulak Ol” projesiyle katıldı.
Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen 25 teknoloji yarışması ile teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacının başvurduğu etkinlik, yapay zeka, biyoteknoloji, tarım teknolojileri gibi çeşitli alanlarda gençlerin projelerini sergilemesine olanak tanıyacak.
Festivalde, Türkiye’nin büyük teknoloji firmaları tarafından düzenlenecek eğitimler, paneller ve sunumlar katılımcılara geniş bir öğrenme fırsatı sunacak. TEKNOFEST Akdeniz, T3 AI lansmanına ve T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca, yapay zekâ okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi ile TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı gibi etkinliklerle yapay zeka alanındaki yenilikler tartışılacak.
Ziyaretçiler, www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak festival alanına hızlı giriş yapabilecekler. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
TEKNOFEST Akdeniz’de gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları şunlardır:
Akıllı Ulaşım Yarışması
Akıllı Wifi Kapsama Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
BlokZincir Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Çip Tasarım Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
Finansal Teknolojiler Yarışması
HackMasters
Hava Savunma Sistemleri Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Kablosuz Haberleşme Yarışması
Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
T3 AI Hackathon
Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST Robolig Yarışması
Uçan Araba Simülasyon Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Helikopter Tasarım Yarışması
Sürü İHA Yarışması
Turizm Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST Akdeniz, teknoloji dünyasına dair yenilikleri keşfetmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuyor.