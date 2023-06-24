Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve Divan Başkanlığını Alpaslan Demir’in yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulunun raporlarının okunup oylanması yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Mustafa Hakan Bektaş yeniden Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı oldu.

Genel kurulda konuşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Mustafa Hakan Bektaş, Yozgat’ta amatör spora hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Spor ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Mustafa Hakan Bektaş, konuşmasının devamında, “Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 12. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerimiz bir kez daha bizlere güvenoyu verdi. Kulüplerimizin ve delegelerimizin güvenlerine layık olmak için daha çok çalışacağız. Yeni seçilen genç ve dinamik yönetimimizle hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kulüplerimizin ve sporcu kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugünde yarında yanlarında ve destekçisi olacağız. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak çalışmalarımıza, etkinlik, organizasyonlar, spor tesisleri, kulüp sorunları konularının çözümünde daha çok çaba göstereceğiz. Gönüllü olarak yürüttüğümüz ve bize emanet edilen bu göreve layık olmak için ben ve yönetim kurulum var gücümüzle çalışacağız. Olağan Genel Kurulumuza katılım gösteren kulüp yöneticilerimiz ve delegelere teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Hakan Bektaş Başkanlığındaki Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunda, Abdurrahman Doğan, Hakan Çeliksoy, Lütvi Kara, Fikret Karaaslan, Doğan Ayyıldız, Alpaslan Demir, Avni Yılmaz, Halil İbrahim Aydoğan, Levent Anıl Sönmez ve Sefa Yılmaz yer aldı.

Yozgat ASKF Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştirerek görev dağılımı yapacak. Haber Merkezi