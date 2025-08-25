Sponsorluk Çağrısı

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig ve 2. Amatör Lig organizasyonlarına destek olmak amacıyla lig isim hakkı sponsorluğu için iş dünyasına, kurumsal firmalara ve yerel işletmelere çağrıda bulundu.

Federasyon, sponsorluk çalışmasıyla birlikte her üç ligin isminin sezon boyunca sponsor firmanın adıyla anılacağını bildirdi. Bu uygulamanın hem yerel tanıtım hem de sosyal sorumluluk açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Yüzlerce gencin spora kazandırılmasına vesile olan amatör liglerin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve sportif başarıların temelinin atılmasına katkı sağladığı ifade edildi. Ancak artan organizasyon maliyetleri ve kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sponsorluk desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yozgat ASKF Genel Sekreteri Hakan Çeliksoy, yaptığı açıklamada, amatör sporun sürdürülebilirliği için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çeliksoy, “Amatör sporun gelişmesi için desteğe ihtiyacımız var. Sponsorluk sayesinde liglerimiz daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacak. Süper Amatör, 1. Amatör ve 2. Amatör Lig isim sponsorluğu için firmalara açık çağrımızdır. Bu sayede hem markalar daha geniş kitlelere ulaşabilecek hem de Yozgat’ta spora önemli bir katkı sağlanacaktır” dedi.

“Amatör ruh yaşasın, gençler kazansın” sloganıyla başlatılan çağrıyla birlikte yerel işletmelerden ulusal firmalara kadar tüm paydaşların Yozgat’ın geleceğine yatırım yapmaya davet edildiği kaydedildi.