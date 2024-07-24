Araç sigortaları kapsamında düzenlenen ekspertiz raporlarına artık e-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu yeni uygulama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erdem, yeni yürürlüğe giren bu uygulama ile Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının artık e-Devlet platformu üzerinden görüntülenebileceğini belirtti. Daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Erdem, "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha hayata geçirildi." dedi.

EKSPER OFİSLERİNDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK

E-Devlet üzerinden raporlara erişim imkanı sunulmasıyla birlikte, eksper ofislerindeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor. Bu sayede, sigorta işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.