Araç sigortaları kapsamında düzenlenen ekspertiz raporlarına artık e-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu yeni uygulama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erdem, yeni yürürlüğe giren bu uygulama ile Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının artık e-Devlet platformu üzerinden görüntülenebileceğini belirtti. Daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Erdem, "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha hayata geçirildi." dedi.

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EKSPER OFİSLERİNDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK

E-Devlet üzerinden raporlara erişim imkanı sunulmasıyla birlikte, eksper ofislerindeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor. Bu sayede, sigorta işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi