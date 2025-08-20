Başkan Salman, balın yeryüzünde insan hayatını sürdürebilen tek gıda olduğunu vurguladı.

Salman, arı ve bal hakkında yaptığı açıklamada, bir kovanda 10 ile 80 bin arı bulunduğunu, balın beyin fonksiyonlarını güçlendiren maddeler içerdiğini ve bir çay kaşığı balın bir insanın günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

Arıların ürettiği propolisin güçlü doğal antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden Salman, “1 gram arı zehri elde etmek için 10 binden fazla arı tarafından sokulmanız gerekiyor. Balın son kullanma tarihi yoktur ve dünyada ilk ödeme şekli olarak kullanılmıştır” dedi.

Salman, arı poleninin en sağlıklı besinlerden biri olduğunu, arıların dakikada 11 bin kez kanat çırptığını ve kraliçe arının günde kendi ağırlığının iki katı kadar yumurta bırakabildiğini de sözlerine ekledi.

Balın alerjisi olanlar için tüketilebilecek tek tatlı olduğunu ifade eden Salman, arı ve balın Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biri olduğunu vurguladı.